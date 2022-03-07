Певцов рассказал о запрете Пушкина и Достоевского на Западе после их прочтения

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Популярный в Российской Федерации актёр театра и кино Дмитрий Певцов накануне высказал собственное мнение о тех ограничениях, которые в последнее время наложили страны Европейского союза и Соединённых Штатов Америки на многих российских деятелей искусства и культуры. Эту информацию опубликовало сегодня, в среду, 9 марта 2022 года, издание «Комсомольская правда».
Актер Дмитрий Певцов, которого хорошо знают российские зрители по известному киносериалу «Бандитский Петербург», наконец решил высказать свои личные эмоции по поводу зарубежных санкций. Эти ограничения наложили на актеров российских театров. Дошло до того, что на Западе стали увольнять актёров из России из своих театров и киностудий. Дмитрий Певцов глубоко уверен в том, что большая политика насквозь пронзила культуру, спорт и обычные человеческие отношения. По мнению Певцова, в данный момент бушует информационная война, которая сильно влияет на общее культурное развитие России.
Также Дмитрий отметил, что пришло время развивать свою отечественную продукцию внутри страны. Актёр говорит, что на Западе могут запретить Пушкина и Достоевского только за то, что они являются русскими.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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