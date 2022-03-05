Никита Михалков вышел на связь с поклонниками, сняв экстренный выпуск «Бесогон ТВ»

Режиссер Никита Михалков снял новый выпуск своей программы «Бесогон ТВ».

Ее он посвятил Украине и тому, какие события там происходили с 2014 года, пишет Телепрограмма .

«Президента Украины Виктора Януковича должны были убить. Если бы не наши спецслужбы, они бы это сделали. Его перевезли в Россию. Я не буду подробно останавливаться, как жила Украина при Петре Порошенко. Его рейтинг был семь процентов», - рассказывает Михалков.

По его словам, еще в 1991 году многие жители Украины были против того, чтобы она отделилась от России. Но потом выросло целое поколение украинцев, которые Россию ненавидит.

Напомним, Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины военную спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из целей этой операции является нейтральный статус Украины, а также лишение ее оружия, которое бы могло угрожать России.

7 марта должны пройти переговоры между сторонами. Это уже третий раунд, и, как полагают эксперты, вряд ли стороны достигнут консенсуса.

Запад же тем временем грозиться усилить санкции против России, заявляя, что готов разрушить российскую экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700