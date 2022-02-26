Интимные данные певца Баскова слили в Сеть после его поста про Украину

В Сети опубликованы интимные данные российского певца Николая Баскова после того, как он открыто написал в своем аккаунте, что поддерживает проведение Россией спецоперации на территории Украины.

Артист, который уверен, что власти поступили правильно, подвергается сильнейшей травле.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права», - писал Басков.

Возмущенная написанным продюсер проекта «Орел и решка» Мария Гранкина выложила в открытый доступ номер телефона певца, а также некоторых других знаменитостей, в том числе Тины Канделаки и Олега Газманова. Девушка предложила своим подписчикам переубедить артистов, у которых огромная аудитория фанатов, лично.

Гранкина попросила делать это корректно и не сыпать проклятиями и угрозами, оставаться воспитанными и вежливыми.

О проведении спецоперации России на территории Украины власти страны объявили 24 февраля. Она вызвала шквальную реакцию Запада. Введен ряд санкционных ограничений, которые так или иначе скажутся на уровне жизни каждого гражданина нашей страны. Свыше трех десятков стран закрыли небо для России и за рубежом, по некоторым данным, застряли более сотни тысяч туристов. Они испытывают проблемы с возвращением домой. Кроме того, РФ оказывается за бортом главных футбольных соревнований.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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