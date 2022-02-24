Собчак объяснила отмену «Вечернего Урганта» разногласиями в редакции

24 февраля, в день начала спецоперации российской армии в Украине, телеведущий Иван Ургант разместил в Инстаграме черный траурный пост со словами «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Сразу после этого развлекательная программа «Вечерний Ургант» была удалена из сетки вещания Первого канала.

Телеведущая Ксения Собчак назвала причину резкого изменения телевизионного графика. По ее словам, программа должна была выйти согласно расписанию, но создателям шоу не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства. По словам Собчак, члены коллектива программы сами отказались от эфира. Якобы они хотели сделать безобидное сообщение по поводу военной спецоперации в Украине. Им запретили это делать, поэтому они предпочли вообще не выходить.

Вскоре Собчак уточнила, что решение снять шоу с эфира было совместным решением Урганта и Эрнста. Они аргументировали свое решение тем, что сейчас юмористический контент неуместен, пишет terrnews.com .

Другие подобные программы, в том числе и КВН, тоже исчезли из сетки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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