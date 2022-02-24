Ольга Волкова осудила российских артистов за их отказ работать из-за конфликта на Украине

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Артисты должны успокаивать граждан, а не разводить панику. Об этом в своем Инстаграме заявила российская и советская актриса Ольга Волкова. Она раскритиковала российских артистов, которые отказались работать. 82-летняя актриса упомянула, что с самого начала 20-го века предкам ее творческой семьи было нелегко, но они не впадали в уныние и считали своим долгом поднять настроение друзьям и близким, пишет sm.news.
Ольга Волкова обратилась к своим коллегам с призывом не впадать в уныние в сложившейся ситуации. Она также отметила, что артисты не могут повлиять на ситуацию, поэтому им необходимо продолжать заниматься своим делом, вдохновлять людей и поднимать им настроение в любых тяжелых ситуациях, в чем и заключается их профессиональный долг.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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