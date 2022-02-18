Шукшина рассказала о глумлении над русскими сказками

Мария Шукшина, которая уже известна как лидер российских антипрививочников, раскритиковала Филиппа Киркорова за его роль в новой части мультфильма «Последний богатырь». В мультфильме король российской поп-музыки в образе Жар-птицы сносит яйцо. Артистка призналась, что не смогла досмотреть ленту до конца. При этом она согласилась с тем, что в сказке подобрался прекрасный звездный состав.

В целом Шукшина выступила против экранизацией сказок и назвала эту затею глумлением над литературным жанром. Актриса пояснила, почему для нее это неприемлемо, пишет inforeactor.ru .

«Кому-то очень хочется, чтобы зло стало привлекательным, прекрасным, геройским. А после этого ты читаешь сказки детям, внукам, и в голове у них возникает какая-то каша», — сказала она.

Помимо прочего, Мария Шукшина подвергла критике идею о появлении в современных мультфильмах героев-трансгендеров, назвав подобное «умышленной атакой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700