Галкина раскритиковали в Сети за слишком поздний призыв «остановить войну»

Пост с призывом прекратить войну опубликовал в Instagram юморист Максим Галкин.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» – написал он.

В комментариях у него пользователи поинтересовались о том, почему он раньше призывал остановить военные действия, когда удары наносились по Донбассу, пишет Взгляд.ру .

Россия приняла решение о проведении спецоперации на территории Украины, заявив, что ее целью является остановить геноцид со стороны киевского режима. О ее проведении сообщил президент РФ Владимир Путин. Также целью операции является демилитаризация Украины и предание суду тех, кто совершал преступление против мирных жителей, в том числе граждан России. 24 февраля утром были нанесены удары по территории Украины. Атаковали аэропорты и важные объекты военной инфраструктуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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