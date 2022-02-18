Сестра Жанны Фриске призналась, что станет матерью-одиночкой

Беременная сестра Жанны Фриске - Наталья рассказала почему собирается стать матерью-одиночкой.

Наталья собирается воспитывать малыша сама. Конечно же, рядом есть близкие люди, но любимого мужчины нет:

«Я не замужем и больше не хочу».

У молодой женщины уже внушительный срок беременности. Певица в ближайшее время станет мамой. Кто отец ребенка и будет ли он ей помогать - неизвестно. По словам Натальи, они давно не общаются. По всей вероятности на роды будущая мамочка пойдет без половинки, зато с компаньонкой.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы я снова захотела выйти замуж. Близкого мужчины и отношений у меня нет, с отцом моего будущего ребенка отношения я не поддерживаю. Рожать собираюсь в России. А так как мужа нет, на роды со мной пойдет доула (компаньонка, которая поддерживает женщину во время родов)», - пояснила Наталья Фриске.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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