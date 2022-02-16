Хирург Дмитрий Китиашвили оценил пластические операции Аллы Пугачевой в 3,5 млн рублей

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
В апреле нынешнего года примадонне российской эстрады Алле Пугачевой исполнится 73 года.
Однако Пугачева совершенно не выглядит на свой возраст. О том, какие хирургические вмешательства предпринимала Алла Борисовна, делится врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили.
По словам специалиста, Пугачева операции сделала везде - на лице, на шее и на руках. Певице была сделана круговая подтяжка, операция по изменению формы век и разреза глаз. Кроме того, без внимания не оставлена кожа рук и шеи. Иными словами, Алла Борисовна проработала все те места, которые могут выдать возраст.
«Пугачевой повезло с генетикой, поэтому и пластическими операциями она занялась достаточно поздно. Проработано все: лицо, шея, руки. Но я уверен, что ноги и грудь она не трогала», — сообщил Китиашвили.
По словам пластического хирурга все операции Алле Борисовне обошлись не менее, чем в 3,5 млн рублей. Эта сумма сопоставима с ценой квартиры в Москве. Ну если ко всему добавить еще и липосакцию, то можно смело приплюсовать еще два миллиона рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Как утверждает экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко,...Подробнее
Парень умер в туалете политехнического колледжа. По информации, которую удалось выяснить журналистам,...Подробнее
В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к...Подробнее
Сбербанк предупредил россиян о том, что уже с 18 февраля ожидаются изменения, которые затронут клиентов банка....Подробнее
Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о...Подробнее
Комментировать