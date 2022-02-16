Хирург Дмитрий Китиашвили оценил пластические операции Аллы Пугачевой в 3,5 млн рублей

Сегодня, 19:24

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Хирург Дмитрий Китиашвили оценил пластические операции Аллы Пугачевой в 3,5 млн рублей
Фото из открытых источников

В апреле нынешнего года примадонне российской эстрады Алле Пугачевой исполнится 73 года.

Однако Пугачева совершенно не выглядит на свой возраст. О том, какие хирургические вмешательства предпринимала Алла Борисовна, делится врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили.

По словам специалиста, Пугачева операции сделала везде - на лице, на шее и на руках. Певице была сделана круговая подтяжка, операция по изменению формы век и разреза глаз. Кроме того, без внимания не оставлена кожа рук и шеи. Иными словами, Алла Борисовна проработала все те места, которые могут выдать возраст.

«Пугачевой повезло с генетикой, поэтому и пластическими операциями она занялась достаточно поздно. Проработано все: лицо, шея, руки. Но я уверен, что ноги и грудь она не трогала», — сообщил Китиашвили.

По словам пластического хирурга все операции Алле Борисовне обошлись не менее, чем в  3,5 млн рублей. Эта сумма сопоставима с ценой квартиры в Москве. Ну если ко всему добавить еще и липосакцию, то можно смело приплюсовать еще два миллиона рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Хирург Дмитрий Китиашвили оценил пластические операции Аллы Пугачевой в 3,5 млн рублей

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