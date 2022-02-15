35-летняя сестра Жанны Фриске ждет ребенка

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Наталья говорит, что ей хотелось оставить в секрете радостное событие, но информация попала в Сеть. Пол будущего малыша Наталья Фриске пока скрывает, но, судя по животику, роды должны быть совсем скоро.
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, рассказала подписчикам в Инстаграм о своей беременности. Она поделилась фотографией, на которой позирует с заметно округлившимся животом.
35-летняя Фриске снималась в образе сказочной феи. В кадре она появилась полностью обнаженной. Однако все внимание пользователей соцсети было приковано к животу знаменитости. Фриске добавила, что просто в восторге от кадров и поблагодарила визажистов, стилистов и фотографа за то, что воплотили ее идею в жизнь.
«Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша, и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже»,– говорит Наталья.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталью Фриске видели в центре ЭКО, где в свое время эту процедуру проходила ее известная сестра Жанна. Есть версия, что именно после гормональной терапии у певицы начались проблемы со здоровьем, которые закончились трагически.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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