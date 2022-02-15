Победившая рак Дарья Донцова возобновляет лечение

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Героиней нового выпуска телешоу «Секрет на миллион» стала знаменитая российская писательница Дарья Донцова. В анонсе передачи Донцова сделала тревожное заявление, которое заставило многочисленных почитателей ее таланта очень сильно волноваться.
Донцова еще пару лет назад призналась, что столкнулась с онкологическим заболеванием. Несколько лет писательница проходила лечение, а в конце концов оно оказалось эффективным. Пройдя через несколько сложных операций и почти два десятка курсов химиотерапии, писательница сумела снова встать на ноги и начать жизнь с чистого листа.
Она не уточнила, что конкретно произошло с ее здоровьем, и идет ли речь о возвращении онкологической болезни. Писательница коротко упомянула, что вновь приступает к лечению. Очевидно, больше подробностей зрители смогут узнать уже непосредственно после премьеры передачи.
Автора знаменитых детективных книг постоянно поддерживает семья. У них не принято впадать в истерику и паниковать, поэтому Донцова может всегда рассчитывать на своих близких.
Много лет Дарья Донцова помогает людям, которые столкнулись с раком. Она не только перечисляет средства, но и активно выступает с лекциями по всей России, призывая женщин чаще обследоваться у врачей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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