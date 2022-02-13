Музыкант Максим Фадеев обеспокоен возможной войной РФ с Америкой

53-летний композитор, музыкальный продюсер, исполнитель и аранжировщик Максим Фадеев на своей странице в «Инстаграме» выразил опасения по поводу геополитических отношений и возможного открытого конфликта России со странами НАТО.

Музыкант отметил, что в таком противостоянии не будет победителей и проигравших, поскольку обе стороны понесут значительный ущерб.

«Страшно даже представить, какие последствия может принести такой конфликт. Россия и Америка – два очень серьезных противника, с массой оружия и современных технологий и тактик ведения войны. Очень не хотелось бы, чтобы война действительно началась – ведь это будет означать фактический крах во многих сферах жизни», – сообщил Максим Фадеев.

Он попросил подписчиков выразить свое мнение, так ли это или же это просто СМИ разжигают скандал.

«Всем привет! У меня у одного впечатление, что будем воевать с Америкой? Или это просто разжигают?» – написал он в подписи к фото.

Многие поклонники Фадеева поделились мыслями о том, что тоже испытывают чувство тревоги из-за политической обстановки. Однако другие подписчики предложили музыканту не обращать внимания на эти новости и радоваться жизненным мелочам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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