Музыкант Максим Фадеев обеспокоен возможной войной РФ с Америкой

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
53-летний композитор, музыкальный продюсер, исполнитель и аранжировщик Максим Фадеев на своей странице в «Инстаграме» выразил опасения по поводу геополитических отношений и возможного открытого конфликта России со странами НАТО.
Музыкант отметил, что в таком противостоянии не будет победителей и проигравших, поскольку обе стороны понесут значительный ущерб.
«Страшно даже представить, какие последствия может принести такой конфликт. Россия и Америка – два очень серьезных противника, с массой оружия и современных технологий и тактик ведения войны. Очень не хотелось бы, чтобы война действительно началась – ведь это будет означать фактический крах во многих сферах жизни», – сообщил Максим Фадеев.
Он попросил подписчиков выразить свое мнение, так ли это или же это просто СМИ разжигают скандал.
«Всем привет! У меня у одного впечатление, что будем воевать с Америкой? Или это просто разжигают?» – написал он в подписи к фото.
Многие поклонники Фадеева поделились мыслями о том, что тоже испытывают чувство тревоги из-за политической обстановки. Однако другие подписчики предложили музыканту не обращать внимания на эти новости и радоваться жизненным мелочам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...Подробнее
Сегодня сотрудники пожарно-спасательных подразделений примерно в половине третьего дня выезжали на вызов, поступивший с...Подробнее
Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...Подробнее
Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году...Подробнее
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...Подробнее
Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...Подробнее
Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....Подробнее
С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...Подробнее
Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...Подробнее
Комментировать