«Она пожалеет»: чем обернется для дочери Анастасии Заворотнюк пиар на болезни матери

Сегодня, 15:44

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«Она пожалеет»: чем обернется для дочери Анастасии Заворотнюк пиар на болезни матери
Фото из открытых источников

С того момента, когда поклонники Анастасии Заворотнюк узнали, что у актрисы диагностировали глиобластому, они до сих пор не могут получить правдивой информации о ее здоровье. Сама кинозвезда завершила свою карьеру, не выходит в свет и не дает интервью, а также не покидает стен своего загородного особняка в Крекшино.

Родственники Заворотнюк, в том числе ее муж, фигурист Петр Чернышев, отказываются от интервью и тщательно оберегают актрису от внимания папарацци. Но дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк явно выделяется из числа близких актрисе людей.

Анна - бизнесвумен, она активно ведет личную Instagram-страницу, поэтому ей приходится отвечает на вопросы подписчиков о здоровье тяжелобольной матери. Некоторые источники, близкие семье Заворотнюк, считают, что Анна распространяется о состоянии своей знаменитой родительницы ради того, чтобы подогреть интерес публики к своему блогу. Девушка привлекает рекламодателей большим количеством подписчиков, что помогает ей увеличить свой доход, пишет kinoafisha.info.

Многие осуждают Анну, которая якобы пиарится на болезни матери, однако она не отвечает на нападки хейтеров. Между тем психолог Полина Токарева пояснила, что дети известных родителей часто выставляют семейные драмы на всеобщее обозрение, так как их собственная судьба складывается не так, как им хотелось бы, поэтому отпрыски звезд ищут способы обрести известность. А сегодня, чтобы быть популярным, нужен хайп, а не талант. При этом Токарева отметила, что  Анна Заворотнюк в будущем пожалеет о том, что сделала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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