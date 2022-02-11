Алла Пугачева: не реагирую на дурные высказывания, потому что не надо мстить подлым людям

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева давно не занимается шоу-бизнесом. Однако коллеги по цеху, журналисты и критики то и дело вспоминают певицу, и, увы, не всегда добрым словом.

Сергей Соседов, Ирина Панаровская, Наталья Гулькина и другие не раз обвиняли Аллу Борисовну в том, что она могла повлиять на карьеру конкурентов. В ответ на такие слова примадонна долгое время отмалчивалась. Но недавно Алла Борисовна на странице в Instagram написала, почему не реагирует на слова недоброжелателей. У Пугачевой, оказывается, есть правило, которого она придерживается всю жизнь. На все "выпады врагов" есть универсальное средство - "не надо мстить подлым людям".

"Нужно быть просто счастливой, и они этого не переживут", - поделилась мудростью Пугачева.

Слухи о том, что примадонне лучше не переходить дорогу, говорили давно. В свое время критиковал певицу и Сергей Соседов, который, кстати, в последнее время перестал этим заниматься, потому что осознал, что тема в наши дни не актуальна.

Во время конкурса "Суперстар" в ответ на слова певицы Анастасии о том, что ее карьере когда-то помешала примадонна, Соседов предположил, что Пугачева вряд ли вспомнит певицу Анастасию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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