Актер Михаил Пореченков призвал граждан РФ не верить артистам в разговорах о политике

Сегодня, 14:44

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Актер Михаил Пореченков призвал граждан РФ не верить артистам в разговорах о политике
Российский актёр Михаил Пореченков

Популярный российский актёр Михаил Пореченков дал интервью сотрудникам YouTube-канала «RTVI Развлечения». Артист много говорил о том, что он лично думает о своих коллегах артистах, а также о так называемых «лидерах мнений». Об этом сегодня, в субботу, 12 февраля 2022 года сообщает онлайн издание ИА InterMedia. 

Михаил Пореченков, по его собственному выражению, считает артистов глупыми людьми. Поэтому, по его словам, их мнению о политике никогда нельзя доверять. 

«Обычные граждане почему-то придерживаются мнения, что все артисты такие грамотные, и сильно разбираются в политических вопросах. На самом же деле, это — глупые люди. По роду своей деятельности, они все время произносят чужие тексты, учат написанные для них стихи, рассказывают народу со сцены чужую драматургию. Почему, с какой целью эта категория профессионалов сцены должна разбираться в политике?» — с недоумением заявил актёр в эфире интервью. 

Также артист показал зрителям свой нож, который всегда при нём. Пореченков утверждает, что это «туристическое» приспособление для помощи в открытии бутылки или нарезки овощей и фруктов. 

Ранее в эфире ОСН ТВ спикеры обсудили взаимосвязь политики и спорта. Атаки на крупнейшие международные федерации, скандалы с допингом, дисквалификации – часть этой борьбы с политической окраской коснулась и России. Депутат Госдумы и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков рассказал в интервью, как политика смогла проникнуть в эту сферу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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