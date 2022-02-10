Павел Прилучный намекнул на расставание с Мирославой Карпович

Российский актер Павел Прилучный разместил пост на своей странице в социальной сети и этим только еще больше подогрел слухи о расставании со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

В своем Instagram звезда «Мажора» поблагодарил артистку и призвал остановить волну «хейта».

Пост Прилучного можно воспринять как прощальный.

«Хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович, - написал актер, называя ее чуткой и внимательной, отзывчивой девушкой. - И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес».

Напомним, что после разлада Павла Прилучного с Агатой Муцениеце на Карпович обрушили массу обвинений. Интернет-пользователи называли ее разлучницей, которая увела мужчину из семьи, в которой воспитываются двое детей.

Сейчас же часть комментаторов убеждена в том, что Прилучный планирует воссоединиться с Муцениеце.

17 января актер Прилучный в своем Instagram опубликовал совместное фото с бывшей женой и этим заинтриговал публику. Пара вместе с детьми отмечала старый Новый год в Дубае.

Сама же Мирослава Карпович также недавно улетела на отдых. Судя по снимкам, которые она публикует, актриса наслаждается солнцем и морем в гордом одиночестве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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