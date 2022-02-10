Представитель Тодоровского рассказал о причине смерти Брик: Скрывала до последнего

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Российская актриса Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница и кинодокументалист Катерина Гордеева.
«Женя не хотела, чтобы стало всем известно, что она болеет. Думаю, не стоит обсуждать подробности ее болезни. Для нее это было бы неприятно», — написала Гордеева.
Представитель Валерия Тодоровского, супруга Брик, заявил: «Семья подтвердила смерть Евгении. Она лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был рядом с ней. Это не коронавирус».
По некоторым данным, Евгения Брик длительное время боролась с онкологией.
Евгения Брик (Хировская) родилась в Москве 3 сентября 1981. Фамилию Брик взяла в честь бабушки по отцу. Училась в Российской академии театральных искусств (ГИТИС). В кино Евгения снималась с начала 2000-х. Она сыграла более 40 ролей в фильмах и сериалах.
Евгения Брик получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года» и была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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