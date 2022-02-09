Чему были посвящены последние фото Евгении Брик

Новость о смерти Евгении Брик потрясла ее поклонников и коллег, так как никто не подозревал, что актриса может уйти из жизни в цветущем возрасте: актриса скончалась на 41 году жизни. Есть предположение, что Брик умерла после продолжительной болезни. Судя по всему, у нее диагностировали онкологию.

Журналистка Екатерина Гордеева лишь обмолвилась, что Евгения болела долгое время. Возможно, что из-за болезни незадолго до смерти кинозвезда обрезала волосы. К тому же в последнее время она стала быстро терять вес. Поклонники актрисы заподозрили онкологию, но официального подтверждения нет, пишет nation-news.ru .

Последние опубликованные фото Евгении были посвящены ее прогулке по Петербургу. Однако это архивные снимки. Под ними набралось уже больше двух тысяч комментариев.

«Красавица моя любимая», — написала артистка Ксения Раппопорт. «Женька. Доброго пути. Лети, прекрасная душа», — выразила соболезнования певица Даша Чаруша.

Примечательно то, что Брик не публиковала свои новые фото с 9 сентября 2021 года. В последнее время актриса не делилась своей жизнью в соцсетях. В Инстаграме удалось обнаружить фото уже больной Брик. На нем Евгения выглядит хмуро и взгляд у нее потухший. Короткая стрижка указывает на то, что Евгения проходила курс химиотерапии, после которой выпадают волосы. Возможно, тогда она уже понимала, что шансов выжить у нее немного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700