Жанна Бичевская рассекретила главную ошибку Пугачевой

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уже давно не выступает на большой сцене. Да и более 10 лет она находится в официальном статусе пенсионера. Несмотря на это, имя певицы остается на слуху.
В эфире передачи «Судьба человека» известная певица Жанна Бичевская поделилась своими соображениями по поводу таланта Аллы Борисовны. Как заявила Бичевская, Пугачева очень талантливая певица и неординарная личность. Однако, считает бард, ее талант не раскрыт в полной мере.
77-летняя певица уважает Аллу Борисовну и очень хорошо к ней относится. Они никогда не были врагами или заядлыми конкурентами. По мнению Бичевской, Пугачева очень непродолжительное время находилась на пике своих творческих возможностей. Она ради популярности стала впустую растрачивать свой талант.
«Алла Борисовна должна была сосредоточиться на своих личных достоинствах, которыми ее так щедро одарила природа. Однако она погналась за модой и трендами», — подчеркнула Жанна Бичевская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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