Брик и Валерий Тодоровский мечтали о втором ребенке

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Российская актриса Евгения Брик мечтала родить второго ребенка от супруга, кинорежиссера Валерия Тодоровского. Она рассказывала об этом в интервью изданию «7Дней».
Евгения Брик скончалась 10 февраля 2022 года. Она была замужем за Валерием Тодоровским с 2006 года. В 2008 году супруги переехали в Америку, где воспитывали дочь Зою. В сентябре девочке исполнилось 13 лет. В Россию звездная пара летала только ради работы. Евгения Брик всегда говорила, что для нее самое главное в жизни – это семья. Она признавалась, что мечтает родить еще одного ребенка.
«Я и сама в детстве очень хотела сестренку. Можно сказать, я свою сестру у мамы выпросила, и сейчас у меня есть очень близкий человек, лучшая подруга. Вот и Зоечке надо… Не хочу, чтобы она была единственным ребенком в семье», – говорила актриса.
Она призналась, что дочка тоже очень хочет братика или сестренку. Они даже вместе начали выбирать имя будущему малышу.
«Мы с дочкой вместе выбираем имя для будущего малыша. Зоечка очень ждет, когда у нее будет братик или сестричка, и мы с ней иногда ложимся вечером и мечтаем: если будет мальчик, то его будут звать так-то, если девочка – так-то… Сначала мы с Валерой прожили, можно сказать, жизнь вдвоем, потом, когда я уже была готова к появлению ребенка, появилась Зоя, и мы стали жить втроем, и это тоже особая жизнь… А теперь можно и четвертого члена к нам в семью. Это здорово, когда все происходит осознанно и дети действительно желанные», – делилась с 7days.ru своими мечтами Евгения.
Увы, мечты артистки не сбылись. Судьба распорядилась иначе. По некоторым данным, Брик ушла из жизни вследствие продолжительной борьбы с онкологией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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