Режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время съемок в 2018 году

Режиссер Алена Званцова не знала о том, что актриса Евгения Брик болела. Званцова рассказала, что во время съемок фильма «Дети» в 2018 году Евгения выглядела абсолютно здоровой. После съемок они общались редко.

«Я не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Узнала эту печальную новость сегодня. Поэтому не могу дать никаких комментариев и что-либо сообщить об этом», - сказала режиссер.

По ее словам, съемки закончились достаточно давно. Картина готова, но еще не вышла в прокат. Званцова надеется, что во время съемок Евгения Брик была здорова. Режиссер подчеркнула, что скорбит по поводу случившегося.

Напомним: о смерти актрисы Евгении Брик сообщили сегодня. Женщине было 40 лет. Сообщается, что актриса в последнее время тяжело болела, но не афишировала это. О болезни знали только родные и близкие Евгении. У нее осталась дочь Зоя, супруг-режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра.

Актриса Юлия Ауг прокомментировала случившееся и сообщила, что Евгения Брик скончалась из-за онкологического заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700