Режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время съемок в 2018 году

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Режиссер Алена Званцова не знала о том, что актриса Евгения Брик болела. Званцова рассказала, что во время съемок фильма «Дети» в 2018 году Евгения выглядела абсолютно здоровой. После съемок они общались редко.
«Я не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Узнала эту печальную новость сегодня. Поэтому не могу дать никаких комментариев и что-либо сообщить об этом», - сказала режиссер.
По ее словам, съемки закончились достаточно давно. Картина готова, но еще не вышла в прокат. Званцова надеется, что во время съемок Евгения Брик была здорова. Режиссер подчеркнула, что скорбит по поводу случившегося.
Напомним: о смерти актрисы Евгении Брик сообщили сегодня. Женщине было 40 лет. Сообщается, что актриса в последнее время тяжело болела, но не афишировала это. О болезни знали только родные и близкие Евгении. У нее осталась дочь Зоя, супруг-режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра.
Актриса Юлия Ауг прокомментировала случившееся и сообщила, что Евгения Брик скончалась из-за онкологического заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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