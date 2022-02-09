О болезни Евгении Брик не знали даже друзья: какие тайны хранила умершая актриса

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Утренние заголовки пятничных новостей потрясли россиян: в возрасте 40 лет умерла известная российская актриса Евгения Брик. Дата ее смерти - 10 февраля, но из-за разницы во времени с США Россия о кончине артистки узнала 11-го числа.
Причиной смерти была названа длительная болезнь. Поскольку Катерина Гордеева (журналистка, первая сообщившая о потере) не уточнила, чем именно болела Евгения Брик, и подчеркнула, что актриса не хотела распространяться о своем здоровье, по Сети начали распространяться слухи о том, что причиной смерти знаменитости стал коронавирус.
Люди из близкого окружения эти данные опровергли. Позже появились инсайдерские сведения о том, что у Брик был рак.
Она болела долго, лечилась и даже в кино продолжала сниматься.
О болезни актрисы никто не знал. По словам друзей Евгении и ее мужа, она не хотела, чтобы кто-то посторонний настолько глубоко влезал в ее жизнь, чтобы ее состояние здоровья было вынесено на всеобщее обсуждение.
Сейчас, когда Евгении Брик не стало, поклонники пролистывают ее старые записи в социальных сетях, смотрят на архивные фото. Приходит понимание: да, она действительно болела, но старалась, чтобы все запомнили ее красивой и жизнерадостной.
Вон в минувшем году Евгения выкладывала свое фото с короткой стрижкой. Все тогда обсуждали смену имиджа. Но если присмотреться - Брик была нездорова. Худоба актрисы была неестественной и болезненной, с лица исчез румянец. А короткие волосы, вероятно, уже успели отрасти после курса химиотерапии...
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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