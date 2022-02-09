Дочь Евгении Брик показала последний снимок с матерью

Дочь актрисы Евгении Брик, скончавшейся 10 февраля на 41-м году жизни, опубликовала последнюю фотографию с матерью.

Размещенный в Instagram снимок был сделан в сентябре 2021 года. В описании к фото Зоя поздравила маму с днем рождения.

«Дорогая мама, с днем рождения! Я желаю счастья и здоровья! Чтобы у тебя был добрый, невероятный год», — написала Зоя.

На протяжении полугода девочка больше не размещала кадры со своей знаменитой родительницей. Зоя, которой сейчас 12 лет, родилась в браке актрисы с режиссером Валерием Тодоровским. Последние десять лет семья Евгении Брик проживала в Лос-Анджелесе, пишет teleprogramma.pro .

По некоторым данным, звезда фильмов «Географ глобус пропил» и «Стиляги» боролась с онкозаболеванием, но близкие актрисы причины ее смерти не называют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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