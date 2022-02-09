Режиссер Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти жены Евгении Брик

Российский режиссер Валерий Тодоровский переживает тяжкую утрату - в США после долгой болезни умерла его жена Евгения Брик. По информации газеты «Московский комсомолец», мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и СМС-сообщения.

Пара проживала в США. Связаться с безутешным Тодорковским не могут даже близкие люди и коллеги.

О смерти звезды фильмов «Стиляги» и «Оттепель» стало известно сегодня. Она умерла вчера в Лос-Анджелесе. По инсайдерской информации, у актрисы был рак. Заболевание она скрывала от широкой публики, и знал о нем ограниченный круг людей.

Известно, что сейчас Валерий Тодоровский находится в Лос-Анджелесе. О том, где и когда пройдут похороны Евгении Брик, ничего не известно. Мужчину в его горе понять можно - оно безмерно.

Тодоровский заканчивает работу над фильмом «Надвое» с участием Александра Петрова и Данилы Козловского. Съемки картины завершены в России еще летом минувшего года.

Так уж получилось, что пара жила в Америке, а в Россию приезжала работать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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