Откровенные фотографии известной модели попали в Сеть

Дальневосточная певица и модель Аннет Игнис несколько дней назад в сториз своего «Инстаграм» рассказала поклонникам о том, что ее откровенные фотографии попали в сеть «Интернет». По словам модели, ее бывший бойфренд из Соединенных Штатов, продает ее селфи в «Only Fans». Девушке об этом сообщили их общие друзья. Аннет написала:

«Я не могу поверить, что можно пасть так низко, распространяя чужие снимки за деньги, но он в США и я ничего не могу с этим сделать».

Реакция поклонников на данное сториз является неизвестной. Аннет не стала публиковать какие-либо комментарии. Остается только надеется, что данный инцидент никак не появлияет на карьеру новоиспеченной звезды.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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