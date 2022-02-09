Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Утренние заголовки новостей 11 февраля 2022 года огорчили многих россиян. СМИ сообщили о смерти актрисы Евгении Брик. Ей было всего 40 лет, скончалась она в Лос-Анджелесе от тяжелой болезни, которую скрывала от публики. Вместе с артисткой в США находились ее муж Валерий Тодоровский и 12-летняя красавица-дочь Зоя.
Родственники подтвердили факт смерти Евгении Брик, но говорить о причинах смерти не стали. Меж тем журналисты Федерального агентства новостей узнали, что у нее был рак. И боролась с онкологическим заболеванием она в течение длительного времени.
О заболевании звезды фильма «Географ глобус пропил» знали только люди из ближайшего окружения.
Источник ФАН поведал, что параллельно с лечением знаменитость продолжала сниматься в кино. В Instagram Евгении Брик по опубликованным фото можно заметить, что она несколько раз решалась на смену имиджа. В частности, прически.
В июне минувшего года актриса вообще предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и неимоверно худая. Не исключено, что локонов она лишилась из-за химиотерапии и снималась уже, когда волосы немного отросли.
Журналистка Катерина Гордеева подтвердила, что Брик болела, но раскрывать подробности не стала.
Актриса, смерть которой потрясла россиян, зрителям известна по ролям в фильмах «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Стиляги».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Сотрудниками Северной столицы была задержана криминальная группировка, использующая популярный портал услуг по найму...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...Подробнее
Комментировать