Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Утренние заголовки новостей 11 февраля 2022 года огорчили многих россиян. СМИ сообщили о смерти актрисы Евгении Брик. Ей было всего 40 лет, скончалась она в Лос-Анджелесе от тяжелой болезни, которую скрывала от публики. Вместе с артисткой в США находились ее муж Валерий Тодоровский и 12-летняя красавица-дочь Зоя.

Родственники подтвердили факт смерти Евгении Брик, но говорить о причинах смерти не стали. Меж тем журналисты Федерального агентства новостей узнали, что у нее был рак. И боролась с онкологическим заболеванием она в течение длительного времени.

О заболевании звезды фильма «Географ глобус пропил» знали только люди из ближайшего окружения.

Источник ФАН поведал, что параллельно с лечением знаменитость продолжала сниматься в кино. В Instagram Евгении Брик по опубликованным фото можно заметить, что она несколько раз решалась на смену имиджа. В частности, прически.

В июне минувшего года актриса вообще предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и неимоверно худая. Не исключено, что локонов она лишилась из-за химиотерапии и снималась уже, когда волосы немного отросли.

Журналистка Катерина Гордеева подтвердила, что Брик болела, но раскрывать подробности не стала.

Актриса, смерть которой потрясла россиян, зрителям известна по ролям в фильмах «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Стиляги».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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