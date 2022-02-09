«Оглушили»: коллеги шокированы смертью актрисы Евгении Брик

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Коллеги российской актрисы, звезды фильма «Географ глобус пропил» Евгении Брик прокомментировали внезапное известие о смерти девушки. Друг покойной, экс-супруг Ксении Собчак Михаил Виторган признался, что данная новость стала одним из самых шокирующих моментов в его жизни, поскольку смерть Евгении Брик наступила очень внезапно, передает «РЕН ТВ».
Кончина 40-летней актрисы театра и кино Евгении Брик повергла в шок не только поклонников звезды, но и ее коллег по актерскому цеху —знаменитости прокомментировали, что никак не ожидали такого внезапного ухода девушки. Актриса Лукерья Ильяшенко сообщила, что от полученного известия у нее буквально «перехватило дыхание», а продюсер Михаил Виторган указал, что от шоковой новости потерял дар речи.
Подруга Евгении Брик, журналистка Катерина Гордеева раскрыла, что причиной быстрой смерти актрисы стало некое онкологическое заболевание, которое Евгения тщательно скрывала от посторонних.
«Она не хотела, чтобы кто-то знал о ее диагнозе, поэтому я не буду называть его общественности. Могу только сказать, что это точно был не коронавирус — других подробностей не будет», - сообщила Гордеева.
Известно, что на протяжении последних нескольких месяцев актриса Евгения Брик пребывала на ПМЖ в США, где проживала вместе с мужем Валерией и дочерью Зоей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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