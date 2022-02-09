Агент Евгении Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом

Сегодня, 11:54

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Агент Евгении Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом
Фото из открытых источников

Агент звезды кинокартины «Географ глобус пропил» Евгении Брик подтвердил информацию о смерти актрисы. По словам информатора, причиной смерти девушки стала затяжная болезнь, которую Брик тщательно скрывала от общественности, передает «Телепрограмма».

Согласно комментарию агента Евгении Брик, смерть 40-летней актрисы 10 февраля 2022 года наступила в результате тяжелого недуга, с которым звезда боролась несколько месяцев. При этом достоверно известно, что Евгения Брик имела онкологическое заболевания, хотя точный диагноз остается неизвестным — такова была воля ушедшей актрисы. Агент девушки отметил, что слухи о смерти актрисы из-за коронавируса являются ложными, что может подтвердить медицинское заключение. 

«Она долго боролась с раком, но не хотела, чтобы кто-то об этом знал. Только семья и самые близкие знали и поддерживали ее до самого конца. Из уважения к памяти покойной, мы не будем называть точный диагноз», - отметил друг Евгении Брик. 

Также остается неизвестным место смерти актрисы — на протяжении последних лет Евгения Брик с дочерью Зоей и мужем проживала на территории США, и появлялась в России только по работе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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