Певица Азиза рассказала о своем неудачном опыте с суррогатным материнством

Известная певица Азиза прошлым летом вышла замуж. Мужем 57-летней женщины стал молодой ресторатор Алессандро Лортэ. Как любая женщина, Азиза хотела родить супругу ребенка. Однако похоже на то, что ее планы не осуществятся.

Певица по причине возраста уже не может забеременеть. В этом случае врачи рекомендуют суррогатное материнство. Азиза с супругом решились на это, но волею судьбы радостного известия не дождались.

«В январе сурмаме сделали подсадку эмбриона. Мы с мужем молились и надеялись на чудо. Но не случилось — эмбрион не прижился. Врачи советуют сделать подсадку во второй раз. Но я не могу решиться на это! Я на этом поставила жирную точку и оставила надежду стать мамой», — рассказала певица.

По словам Азизы, она навсегда распрощалась с мыслью о родных детях. Теперь в планах артистки жизнь для себя и для своего зрителя.

«У меня очень много идей и планов относительно моего творчества. Я работаю над тем, чтобы они осуществились в самое ближайшее время», — подчеркнула певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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