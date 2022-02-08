Никита Джигурда заявил, что смог простить измену супруге Марине Анисиной

Сегодня, 13:49

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Никита Джигурда заявил, что смог простить измену супруге Марине Анисиной
Никита Джигурда

Никита Джигурда побывал в гостях на передаче известной российской телеведущей Елены Ханги. В студии телевидения одиозный певец дал пространное интервью, в котором он с присущей ему экзальтированной прямотой сделал признание о собственной личной жизни. Такую информацию распространило онлайн издание Popcornnews.ru. 

Как рассказал в своей исповеди популярный певец, Никита поверил в сплетни о том, что ему изменяет его супруга Марина Анисина. Телевизионная ведущая Елена Ханга поставила Джигурде вопрос ребром — смог ли бы он простить измену своей жене? На удивление, певец дал весьма откровенный ответ. 

«Можно. Безусловно, можно. Ещё будучи юношей, я прочитал популярную книгу «Гранатовый браслет» гениального автора Куприна. После прочтения этого произведения я ещё тогда понял эту человеческую истину. Все можно простить, но тут вопрос в покаянии того, кто изменил, и в степени любви между двумя человеческими сердцами. Если речь идет только об истинной любви. Я в этом смысле счастливый, потому что, даже когда мы с Мариной играли в развод, до меня дошли слухи, что у нее во Франции богатый любовник. Я настолько любил и люблю эту женщину, что простил. Позже узнал, что мнимый роман Марины на стороне — ложь», — поделился сокровенным Никита Джигурда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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