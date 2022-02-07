Волочкова воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Олегом

Сегодня, 16:24

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Волочкова воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Олегом
Фото из открытых источников

Поклонники и хейтеры Анастасии Волочковой внимательно следят за ее судьбой. Действительно бывшая прима Большого театра ведет очень бурную личную жизнь, а не только демонстрирует свой знаменитый шпагат. Многим известны ее романы в том числе и с богатыми мужчинами. Не успела балерина расстаться с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, как снова закрутила роман. Видимо, банщик с криминальным прошлым сильно обидел скандальную танцовщицу.

Судя по опубликованному в Инстаграме фото, Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному Олегу. Мужчина снова проводит время дома у балерины. 

«Желаем всем прекрасного дня», – подписала публикацию Волочкова.

На фото Анастасия запечатлена  в объятиях бывшего кавалера. Подписчики Волочковой были удивлены таким переменам, ведь еще недавно Анастасия так страдала из-за разрыва с Кузнецовым.

«О, Олег вернулся. Надолго ли?»; «Быстро вы, Настя, любовные дела решаете!»; «Недавно убивалась по Сергею, а теперь с Олегом зажигает. Вот и пойми этих женщин!» — написали пользователи Сети.

Роман Волочковой и Кузнецова продлился чуть более месяца. Пара побывала на Мальдивах, а после отпуска их отношения разладились, пишет gorodovoy.ru.

Вскоре после расставания с возлюбленным Анастасия сообщила своим подписчикам о том, что ее избранник совершил такие поступки, которые она простить не может. Балерина также призналась, что когда она была рядом с Сергеем, то светилась от счастья, так как любила его.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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