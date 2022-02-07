Член-корреспондент РАН Чумаков: Заворотнюк удалили большую часть мозга

Сегодня, 13:29

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Член-корреспондент РАН Чумаков: Заворотнюк удалили большую часть мозга
Член-корреспондент РАН Чумаков

Анастасия Заворотнюк была прооперирована, в результате чего лишилась части мозга. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков. По его словам, актрисе удалили опухоль и ткани вокруг, поэтому какие-то функции неизбежно нарушились. Член-корреспондент РАН не исключает, что могло нарушиться логическое мышление. Оперативное вмешательство было необходимо, так как пациентка находится на последней стадии рака. Для звезды сериала «Моя прекрасная няня» в питерской лаборатории изготовили персональную вакцину из ее клеток.

Чумаков считает, что после таких операций безусловно мозговая деятельность пострадала. Вместе с тем он заметил, что больная вовсе не стала неадекватной. Ученый также опроверг информацию о том, что артистка проживет максимум еще пару месяцев. С таким заявлением выступил один из онкологов, который сослался на потерю актрисой дара речи как на аргумент. Чумаков пояснил, что такое может происходить при отеке мозга, но эта функция снова восстанавливается, когда отечность спадает. Для этого больные принимают глюкокортикоиды. Но такие препараты дают побочный эффект – синдром Иценко-Кушинга, который проявляется у Заворотнюк, пишет teleprogramma.pro. Речь идет о тяжелом нейроэндокринном заболевании.

По некоторым данным, опухоль головного мозга у Анастасии Заворотнюк диагностировали в августе 2018 года. По мнению специалистов, развитие болезни могла спровоцировать процедура ЭКО, на которую согласилась актриса, чтобы родить третьего ребенка. В 2019 году Анастасии стало полегче, однако вскоре ее состояние снова ухудшилось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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