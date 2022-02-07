«Очень полная, с одутловатым лицом»: соседка сообщила, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

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Несколько лет российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой, самым агрессивным онкологическим заболеванием головного мозга. С того момента, как стало известно о том, что она больна раком, звезда «Моей прекрасной няни» на публике не появлялась. Поклонники не знают, как сейчас выглядит их любимица. Но это известно соседке актрисы по коттеджному поселку Крекшино. Она говорит, что Анастасия Заворотнюк сильно изменилась и стала практически неузнаваемой. Да и сама соседка актрису узнала с трудом.
В беседе с «Комсомолкой» она рассказала, что артистка не похудела, а, наоборот, сильно прибавила в весе.
«Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать», — приводит издание слова женщины.
Соседка обратила внимание на то, что взгляд у Заворотнюк сейчас другой. Исчез задор - теперь она смотрит страдальчески, но осмысленно.
Газета отмечает, что все, кто видел Анастасию в последнее время, говорят, что она стала похожа на Жанну Фриске (певица умерла в 2015 году, у нее тоже была диагностирована глиобластома) в последний год ее жизни.
Знакомый семьи Анатолий Демидов рассказал, что Заворотнюк сейчас больше времени проводит в коляске в горизонтальном положении, притом, что раньше она больше сидела.
По его сведениям, у артистки частично парализована правая часть тела и без посторонней помощи она не может двигаться, и даже шевелить рукой.
«Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости», - сказал мужчина.
Отмечается, что Заворотнюк измучилась в борьбе с болезнью, устала от ожидания улучшений, из-за чего у нее начинается депрессия и врачи вынуждены давать ей успокоительные.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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