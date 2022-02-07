Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтера и работу артистов

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Продюсер Иосиф Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтеров и работу артистов. По его словам, и те, и другие «пашут как проклятые».
Иосиф Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro выразил несогласие со словами актрисы Марии Голубкиной, заявившей, что некоторые артисты вовсе не трудяги. По ее мнению, многие зарабатывают себе имя только на скандалах.
Продюсер предположил, что может сама Голубкина и не трудяга, и ей на пути к успеху все легко давалось. Но он лично видит, как работают певцы, музыканты, актеры.
«Вижу, что артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах», - отметил он.
По словам Пригожина, жизнь востребованных артистов - в поездках, в дороге. Семью и дом они почти не видят и кочуют из города в город, словно бременские музыканты. Причем, у артистов нет выходных, праздников. Порой работа бывает круглосуточной.
«Деньги, которые они зарабатывают - очень трудные», заключил супруг певицы Валерии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...Подробнее
Накануне в Рапполово сотрудниками полиции для проверки был остановлен каршеринговый «Ниссан», за рулём которого сидел...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Генерал-полковник Леонид Ивашов предостерег Владимира Путина о возможных действиях президента Турции Тайипа Эрдогана...Подробнее
Некоторые эксперты и СМИ продолжают небезосновательно сгущать краски в новостях для пенсионеров, рассказывая о том, что...Подробнее
По сообщению источника «Невских новостей» в правоохранительных органах, накануне ночью полицейские Северной столицы...Подробнее
Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...Подробнее
Вторжение на территорию Украины поставит под вопрос российскую государственность. Также это приведет к гибели большого...Подробнее
Комментировать