Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтера и работу артистов

Продюсер Иосиф Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтеров и работу артистов. По его словам, и те, и другие «пашут как проклятые».

Иосиф Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro выразил несогласие со словами актрисы Марии Голубкиной, заявившей, что некоторые артисты вовсе не трудяги. По ее мнению, многие зарабатывают себе имя только на скандалах.

Продюсер предположил, что может сама Голубкина и не трудяга, и ей на пути к успеху все легко давалось. Но он лично видит, как работают певцы, музыканты, актеры.

«Вижу, что артисты пашут как проклятые. Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах», - отметил он.

По словам Пригожина, жизнь востребованных артистов - в поездках, в дороге. Семью и дом они почти не видят и кочуют из города в город, словно бременские музыканты. Причем, у артистов нет выходных, праздников. Порой работа бывает круглосуточной.

«Деньги, которые они зарабатывают - очень трудные», заключил супруг певицы Валерии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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