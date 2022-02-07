Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Навкой

Популярный в Российской Федерации танцор на льду, в настоящее время работающий тренером, Александр Жулин признался в том, что в 2010 году принял сложное решение о своём разводе с чемпионкой Олимпиады Татьяной Навкой. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

На тот момент Александр Жулин прожил вместе с Навкой 14 лет. Мужчина планировал построить другую семью с ещё одной фигуристкой Натальей Михайловой. Максимально сложным делом в той ситуации для спортсмена было подобрать правильные слова для дочери, своей наследницы от Навки — Саши Жулиной.

«Наталья меня понимала, она знала, что мне чрезвычайно тяжело уходить от супруги, с которой вместе прожито целых 14 лет. Усугубляло ситуацию то, что у нас с Навкой была маленькая дочка, которая все время спрашивала: «Папочка, а куда ты уходишь? А когда ты опять придешь? А почему ты не укладываешь меня спать?».

«Эти вещи для меня были просто драмой! Она какое-то время страдала. Потом мы ей все объяснили. Сейчас она уже хорошо ощущает своё присутствие у меня дома, очень дружна с Наташей, со всеми моими детьми и собаками», — признался Жулин в шоу «Судьба человека».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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