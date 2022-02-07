У тяжелобольной Заворотнюк частично парализована правая часть тела

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Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком головного мозга. С тех пор правдивой информации о ее здоровье не поступало. По некоторым данным, у звезды российского кинематографа обнаружили самую агрессивную опухоль - глиобластому. Актриса уже давно не появлялась на людях. Лишь иногда старшая дочь Анастасии поделится сокровенным. Анна признается, что ее мама - боец. Некоторые врачи отмечают, что победить эту болезнь не представляется возможным.
Последнее время Анастасия проживает в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. И вот недавно появилась новая информация о тяжелобольной Заворотнюк. Знакомый семьи Анатолий Демидов рассказал, что Анастасия изменилась до неузнаваемости. Большую часть времени звезда «Прекрасной няни» проводит в коляске в горизонтальном положении. У актрисы частично парализована правая часть тела, Анастасия не может двигаться без посторонней помощи. Есть проблемы со зрением и произношением. Тяжелобольная применяет поддерживающие ее препараты, из-за чего сильно поправилась. Ей тяжело длительное время сохранять концентрацию внимания. Иногда Анастасия кажется безучастной к происходящему, пишет kp.ru.
Также в прессе появился материал о Заворотнюк. В нем приводятся слова сиделки, которая ухаживает за онкобольной актрисой. Она сообщает, что сейчас некогда красивая женщина выглядит так же, как певица Жанна Фриске выглядела в последний год своей жизни.
Сиделка отмечает, что Анастасию тяжело узнать, от былой привлекательности не осталось и следа. Прежнюю Заворотнюк можно узнать только по глазам, но в них читается усталость и изученность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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