Григорий Лепс отработал концерт в Новосибирске с высокой температурой

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Знаменитый певец Григорий Лепс, как выяснилось, отработал свой концерт в Новосибирске 5 февраля с высокой температурой.
Фанаты были довольны его выступлением. Артист выложился на сцене на все 100%, хотя от взора самых пылких поклонниц не ускользнуло, что вид у кумира был нездоровым.
Позже и сам Лепс в социальных сетях признался, что выступал с температурой 38,2 градуса. Причем, плохо себя он почувствовал еще когда работал в Новокузнецке. Концерт в Новосибирске тоже отменять не стал, чтобы не расстраивать своих фанатов. Люди были тронуты, а вот вирусологи такой поступок знаменитого певца не оценили и раскритиковали.
Например, кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что Григорий Лепс поступил безответственно, ведь он не думал ни о своем здоровье, ни о здоровье своих зрителей. Во время пандемии он мог запросто заразить людей, которые находились в концертном зале.
По словам ученого, в данной ситуации уже не столь важно, чем болел певец - ОРВИ или коронавирусом, передает «ЦарьГрад».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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