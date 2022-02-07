Критик Соседов не видит конфликта между Аллой Пугачевой и певицей Анастасией

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В субботу в эфире НТВ выяснится причина конфликта между певицей Анастасией и примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой. Хотя и произошло это много лет назад, но сейчас этот конфликт на устах у многих СМИ.
Звезда 90-х Анастасия заявила, что все свои обиды оставила в прошлом. Сегодня никакой вражды между звездами нет. Более того, Анастасия с большим уважением относится к Алле Борисовне и считает ее сильной и неординарной личностью.
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Анастасии вообще не стоило упоминать о былом конфликте с примадонной.
«Со времен, когда между певицами действительно была вражда, столько воды утекло, а сегодня об этом уже никто и не вспомнил бы. Думаю, если Алле Борисовне об этом напомнить — она будет в недоумении. Вряд ли примадонна вспомнит всех, с кем у нее случился конфликт, — заявил Соседов. — Анастасия участвовала в рождественских встречах у Пугачевой. А все недоразумения давно забыты. И не нужно об этом никому рассказывать. Думаю, что это даже неприлично».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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