Гинеколог Лордкипанидзе высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 18:14

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Гинеколог Лордкипанидзе высказался о болезни Анастасии Заворотнюк
Фото из открытых источников

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», ведет борьбу с онкологическим заболеванием несколько лет. Информация о состоянии ее здоровья появляется разная, но ясно только одно - битва продолжается, ибо артистка до сих пор не появляется на публике.

Когда в Сети только начали появляться новости о том, что у Заворотнюк рак головного мозга, журналисты спешили это связать с процедурой ЭКО, которую она сделала незадолго до болезни и успела родить девочку.

Гинеколог Борис Лордкипанидзе в беседе с PopCornNews  заявил, что экстракорпоральное оплодотворение не могло спровоцировать непосредственно онкологию. Но если в организме артистки уже был злокачественный процесс, процедура могла вызвать деление раковых клеток.

«Процедура ЭКО не может вызывать рак, но гормональная нагрузка при наличии уже существующего онкологического процесса может спровоцировать его прогрессирование. Даже если онкология находится в зачаточной стадии. В определенных случаях, если женщина с зачаточной формой онкологии вступает в протокол ЭКО, гормональная стимуляция способна ускорить этот процесс», — пояснил медик и добавил, что избежать этого практически нереально.

По его словам, невозможно перед этой процедурой обследовать все органы человека на онкологическую настороженность. Сканирование, томография головного мозга или МРТ в стандартный набор обследования не входят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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