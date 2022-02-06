Марк Варшавер в два раза сократил зарплату вдове Николая Караченцова

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Директор «Ленкома» Марк Варшавер озвучил реальную зарплату вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной в театре, которую он назначил в данный период. Об этом рассказывает издание teleprogramma.pro.
«Мы 13 лет выплачивали ее семье по 250 тысяч рублей, пока был жив муж Николай Караченцов. Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически», – говорит Варшавер.
Директор сообщает, что сейчас Поргина получает 53 тысячи рублей в месяц. Это половина от той суммы, которую ей выплачивали в театре прежде.
Марк Варшавер заявляет, что театр перевел актрису на 50% объема прошлого заработка законным путем. Людмила Поргина сама написала заявление, соглашаясь с предлагаемыми условиями. Он раскритиковал ее заявление о том, что люди в театре должен получать 150 тысяч рублей.
«А за что такие деньги, если она не работает? Эти высказывания связаны с возрастом и, возможно, болезнью. Она забывает все доброе», – признался директор Варшавер.
Кроме того, Варшавер напомнил фразу актрисы о том, что ей аплодировала вся Европа и Париж, и даже Нью-Йорк. Хотя во время гастролей Поргина выступала в массовке и ей всего лишь нужно было выйти на сцену с маленьким ребенком на руках и практически сразу уходить за кулисы, сообщают «Актуальные новости».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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