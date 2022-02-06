Виктория Боня предложила Ксении Собчак сдать тест на наркотики после нового скандала

Сегодня, 13:09

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Виктория Боня предложила Ксении Собчак сдать тест на наркотики после нового скандала
Ксения Собчак и Виктория Боня

Противостояние заядлых конкуренток Ксении Собчак и Виктории Бони вылилось в новый публичный скандал — причиной этому стал очередной выпуск программы «Осторожно, Собчак». В нем телеведущая раскрыла некоторые факты о модели и блогере Виктории Боне, после чего звезда предложила Собчак сдать тест на наркотики, передает «Комсомольская правда».

Пост в соцсетях модели и блогера Виктории Бони о ее оздоровительных практиках стал темой очередных «подколов» от Ксении Собчак — телеведущая высмеяла попытку Бони получить мощную энергию за счет поедания кактуса от перуанского шамана. По словам Собчак, все эти церемонии с участием сомнительных шаманов характеризуют Боню как неуравновешенную личность, легко поддающуюся влиянию — и добавила, что кактус Сан-Педро, который съела Виктория, обладает галлюциногенными веществами. 

«Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки —это запрещенный продукт. Но Вика как всегда не заморачивается, и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом», - заявила Ксения Собчак. 

В ответ Виктория Боня заявила, что во время участия Собчак в «Доме-2», телеведущая звонила ей с просьбой достать наркотики. 

«Кокаин, который тогда употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга. Это четко прослеживается в ее бредовых заявлениях. Собчак определенно нужно пройти тест на наркотики», - заявила Виктория Боня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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