Наташа Королева призналась, что отдала свою квартиру Игорю Николаеву

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Наташа Королева и Игорь Николаев считались очень красивой парой. Однако, в 2001 году звездная семья распалась. Теперь выяснилось, что при расставании певица потеряла не только мужа-композитора, но и недвижимость. Наташа Королева в своей жизни имела две большие любви: композитор Игорь Николаев и стриптизер Сергей Глушко, пишет онлайн издание StarHit.ru.
Первый мужчина Наташи сделал из неё звезду. В самом начале 90-х песни Королевой раздавались со всех источников. Сама исполнительница гастролировала, где только можно. Денежное положение Наташи увеличивалось, это само собой понятно. В тот период певица даже стала владелицей недвижимости в Майами. Расставшись с Игорем Николаевым, она её лишилась.
«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — рассказала артистка репортёрам во время общения с прессой.
В настоящее время Королева является хозяйкой недвижимости в Москве. Там Наташа проживает совместно с супругом и сыном. Не так давно Сергей Глушко переквалифицировался из стриптизера в художника. Артист на протяжении длительного времени увлекается изобразительным искусством. Однако полностью посвятить собственную жизнь данному творческому направлению он решился не сразу.
Наташа Королева полностью поддерживает творческие эксперименты супруга. Она глубоко уверена, что её муж чрезвычайно талантлив. Аналогичной точки зрения придерживается и мать певицы. Многочисленные поклонники певицы догадывались, что в самом начале её отношений с Глушко родительница Королевой была не в восторге от таких перемен в личной жизни дочери.
«Она считала, что была понижена в «должности» или в «статусе» — от тещи знаменитого композитора до тещи стриптизера. Это для нее было сложно», — объяснила Наташа.
Зато сейчас теща и зять находятся в прекрасных отношениях. Недавно Сергей даже нарисовал портрет Людмилы Порывай, от которого та была в полном восторге. Конечно, и в звездной семье случаются свои ссоры, но родственники всегда находят силы на то, чтобы разрешить конфликты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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