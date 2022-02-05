Нагиев ответил на слухи о возможности стать новым ведущим КВН

Сегодня, 23:29

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Нагиев ответил на слухи о возможности стать новым ведущим КВН
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи о том, что он является претендентом на должность ведущего первых игр нового сезона КВН вместо Александра Маслякова. Постоянный ведущий заболел коронавирусом и вынужден пропустить несколько эфиров.

Актер Нагиев ответил журналистам довольно неоднозначно. Он отметил, что дыма без огня не бывает. Телеведущий добавил, что в этой ситуации сперва что-то должно «срастись» и «понравиться». Дмитрий Нагиев напомнил, что Александр Масляков оставался бессменным ведущим КВН на протяжении долгих 60 лет. Поэтому еще рано рассуждать по поводу того, что кто-то способен его заменить. Сам Дмитрий Нагиев не берется сравнивать возможности свои и своего коллеги.

«На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это», – ответил Нагиев на вопрос о том, как долго он может быть новым ведущим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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