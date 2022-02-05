Комик Морозов раскритиковал актрису Шукшину за позицию по вакцинации

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Известный юморист Александр Морозов в интервью заявил, что не считает верной агрессивную антиваксерскую позицию Марии Шукшиной, о которой в последнее время говорят не как об актрисе, а как об активном ковид-диссиденте. Комик подчеркнул, что каждый человек должен сам принимать решение по поводу вакцинации, а не под давлением публичных персон, которые не разбираются в теме.
«Здоровье — твое личное, а говорить, как надо и не надо, — дело специалистов», — добавил Морозов.
Артист также заявил, что ему не нравится, что антипрививочники, в том числе и Мария Шукшина, так агрессивно продвигают свою точку зрения. Морозов сказал, что многим людям прививка спасла жизнь. Он назвал большой ошибкой бить тревогу и рассказывать миллионам людей о некоем «чипировании», пишет popcornnews.ru. По мнению юмориста, консультировать о влиянии тех или иных препаратов на состояние здоровья должны специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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