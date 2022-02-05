Дочь Заворотнюк отказалась поздравлять своего отчима Чернышёва с днём рождения

Сегодня, 18:04

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Дочь Заворотнюк отказалась поздравлять своего отчима Чернышёва с днём рождения
Фото из открытых источников

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк нанесла фигуристу Петру Чернышеву неожиданный удар. Девушка сделала это исподтишка непосредственно в день рождения мужчины. 

Спортсмен 6 февраля праздновал свой день рождения, сообщает онлайн-издание StarHit.ru. Его в этот день поздравляли многочисленные родственники, друзья и коллеги. Не посчитала нужным поздравить своего отчима лишь Анна Заворотнюк. Молодая женщина категорически отказалась от трепетных слов в адрес отчима на день его рождения. 

Почему Анна воздержалась от поздравлений — никто об этом ничего не говорит. В минувшее воскресенье девушка рассказала, что она собиралась улетать. Но неожиданно обнаружила, что потеряла свои ключи. Ни слова о дне рождения Чернышева Заворотнюк не произнесла, зато записала видео, в котором поделилась переживаниями по поводу потери. 

В Сети поведение девушки тут же связали с утечкой фото звездной матери. Именно Чернышев в тот момент находился рядом с женщиной, которую называют «прекрасной няней».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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