Дочь Заворотнюк отказалась поздравлять своего отчима Чернышёва с днём рождения

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк нанесла фигуристу Петру Чернышеву неожиданный удар. Девушка сделала это исподтишка непосредственно в день рождения мужчины.

Спортсмен 6 февраля праздновал свой день рождения, сообщает онлайн-издание StarHit.ru. Его в этот день поздравляли многочисленные родственники, друзья и коллеги. Не посчитала нужным поздравить своего отчима лишь Анна Заворотнюк. Молодая женщина категорически отказалась от трепетных слов в адрес отчима на день его рождения.

Почему Анна воздержалась от поздравлений — никто об этом ничего не говорит. В минувшее воскресенье девушка рассказала, что она собиралась улетать. Но неожиданно обнаружила, что потеряла свои ключи. Ни слова о дне рождения Чернышева Заворотнюк не произнесла, зато записала видео, в котором поделилась переживаниями по поводу потери.

В Сети поведение девушки тут же связали с утечкой фото звездной матери. Именно Чернышев в тот момент находился рядом с женщиной, которую называют «прекрасной няней».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700