Киркоров отказался общаться со своей бывшей домработницей Люсей

Бывшая помощница по домашним делам Людмила Дороднова рассказала, как тщетно пыталась дозвониться народному артисту России Филиппу Киркорову.

Похоже, что у Киркорова не хватает времени на общение с бывшей домработницей. Он с экс-супругой певицей Аллой Пугачевой называли ее просто Люсей. Раньше артист с восторгом отзывался о помощнице во всех интервью.

Женщина призналась, что после выхода на пенсию позвонила Филиппу Киркорову несколько раз, но он проигнорировал ее звонки. Дороднова не отчаивается и собирается звонить Киркорову снова. В этом году певец отметит свой 55-летний юбилей. Бывшая домработница хочет поздравить его с праздником лично.

«Когда ему положили в Белоруссии звезду, я тогда позвонила, хотела поздравить. Он трубку не взял. Потом у Мартина, сына Киркорова, был день рождения. Я тоже позвонила, но опять тишина. Так было раза три. Что я буду звонить, если он трубку не берет? Правда, мне потом его водитель говорит: «Люсь, Фил спрашивает, зачем ты ему звонила?» А он как-то сказал мне, когда я спросила его, ждать ли домой: «Ну что ты мне звонишь? Не видишь, я трубку не беру? Значит занят!» – поделилась Дороднова в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Людмила Дороднова всегда служила богатым и знаменитым людям. Она была ангелом-хранителем у звезд первой величины. Казалось бы, на пенсии заслуженная домработница должна купаться в роскоши. Но в результате легендарная Люся довольна своей скромной однокомнатной квартирой и коллекцией одежды из гардероба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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