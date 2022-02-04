Ирина Понаровская в мемуарах назвала Пугачеву «деревней»

Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров под названием «Честно говоря». В ней певица обсудила некоторых своих звездных коллег. Вспомнила она и про Аллу Пугачеву, которую открыто назвала «деревней».

Станислав Садальский обратил внимание на этот момент и процитировал Понаровскую в соцсетях.

«Из деревни можно вывезти девушку, но деревню из нее – нет… И тут не играет роли, какая фамилия – Шерон Стоун или Пугачева… Деревня она для меня. И останется такой навсегда, даже если живет в замке»,– писала Ирина Понаровская.

Это стало поводом для активных дискуссий в соцсетях.

Известный советский и российский актер Станислав Садальский прокомментировал:

«Там достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и, в частности, про Аллу Пугачеву», – отметил он.

Андрей Макаревич под постом Садальского написал, что «некрасиво тявкать на тех, кто высот добился». Против Понаровской высказались также многочисленные поклонники Садальского в соцсетях.

О конфликте Пугачевой и Понаровской стало известно после интервью для Ирины Шихман в проекте «А поговорить?», который выходит на YouTube. Певица призналась, что у них с Примадонной конфликт тянется уже много лет. Алла Пугачева по поводу коллеги в эфирах высказывалась не в самом лесном тоне, все время «забывая», как ее зовут.

«Выпады» коллеги Понаровская старалась принимать стойко, хотя ей в душе не нравилось, что с ней говорили как с «чекнутой», все время принижая, говоря о «голубой крови» и «царях». Понаровская покинула поле зрение СМИ на десять лет. Ходили слухи, что Пугачева была к этому причастна. Сама артистка не уверена в том, что Примадонна влияла на ситуацию.

«Я не расследовала ситуацию. Что она меня подкалывала – не раз было. Я была занята делом, а перекрывала ли Алла кислород мне – не знаю», – говорила Понаровская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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