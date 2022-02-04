Ирина Понаровская в мемуарах назвала Пугачеву «деревней»

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров под названием «Честно говоря». В ней певица обсудила некоторых своих звездных коллег. Вспомнила она и про Аллу Пугачеву, которую открыто назвала «деревней».
Станислав Садальский обратил внимание на этот момент и процитировал Понаровскую в соцсетях.
«Из деревни можно вывезти девушку, но деревню из нее – нет… И тут не играет роли, какая фамилия – Шерон Стоун или Пугачева… Деревня она для меня. И останется такой навсегда, даже если живет в замке»,– писала Ирина Понаровская.
Это стало поводом для активных дискуссий в соцсетях.
Известный советский и российский актер Станислав Садальский прокомментировал:
«Там достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и, в частности, про Аллу Пугачеву», – отметил он.
Андрей Макаревич под постом Садальского написал, что «некрасиво тявкать на тех, кто высот добился». Против Понаровской высказались также многочисленные поклонники Садальского в соцсетях.
О конфликте Пугачевой и Понаровской стало известно после интервью для Ирины Шихман в проекте «А поговорить?», который выходит на YouTube. Певица призналась, что у них с Примадонной конфликт тянется уже много лет. Алла Пугачева по поводу коллеги в эфирах высказывалась не в самом лесном тоне, все время «забывая», как ее зовут.
«Выпады» коллеги Понаровская старалась принимать стойко, хотя ей в душе не нравилось, что с ней говорили как с «чекнутой», все время принижая, говоря о «голубой крови» и «царях». Понаровская покинула поле зрение СМИ на десять лет. Ходили слухи, что Пугачева была к этому причастна. Сама артистка не уверена в том, что Примадонна влияла на ситуацию.
«Я не расследовала ситуацию. Что она меня подкалывала – не раз было. Я была занята делом, а перекрывала ли Алла кислород мне – не знаю», – говорила Понаровская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на...Подробнее
С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...Подробнее
Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...Подробнее
Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...Подробнее
Многие пенсионеры уже с 4 февраля получат пенсии с учетом новой индексации. Выплаты будут приходить не всем...Подробнее
На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...Подробнее
Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в...Подробнее
Комментировать