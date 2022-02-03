Эксперт Воеводин о фото авто с Заворотнюк: Это она, и болезнь протекает как у Фриске

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
В 2019 году впервые стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз был неутешительным - онкология, и хоть точный диагноз общественности неизвестен, по мнению большинства речь идет о глиобластоме - раке головного мозга. Об этом сообщает Woman.ru.
За все время своей болезни актриса практически не появлялась на публичных мероприятиях, не общалась с поклонниками и журналистами. Поэтому точными данными, что за болезнь у артистки, никто не владеет.
Поговаривают, что разновидность такого же заболевания была в свое время диагностирована и у другой отечественной звезды - Жанны Фриске. Не так давно появились доказательства этому: в Сеть попали снимки автомобиля с камер дорожного видеонаблюдения, где за рулем сидит Петр Чернышев - муж Заворотнюк. Рядом с ним - полная женщина, смутно напоминающая Анастасию.
Кто на самом деле полусидит с фигуристом - неизвестно: фото плохого качества и в черно-белом цвете. В то же время большинство читателей соцсетей увидели в женщине Заворотнюк. Более того, сравнили ее и Жанну Фриске в прогрессирующей стадии ее болезни.
За определение личности в автомобиле взялся даже один из физиогномистов - Олег Воеводин. По его мнению, женщина на фото - именно Заворотнюк. Убедиться в этом ему помогли некоторые черты лица, которые никогда не меняются, вплоть до самой смерти, а также длина шеи и рисунок вен на ушах.
«Это 100% она. Обратите внимание на линию роста волос по височной области. Она ровно такая же, как у Анастасии на ранних фото. Волосы буквой М, та же форма лица, подбородок — все сохранено. Изменился овал лица, но это произошло на фоне лечения. Вспомните фото Жанны Фриске. Насколько мы знаем, артистка страдала той же болезнью. И мы видели аналогичные изменения внешности... В том, что это Анастасия, к сожалению, нет сомнений», — отметил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...Подробнее
С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...Подробнее
Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...Подробнее
На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...Подробнее
Комментировать