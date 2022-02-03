Эксперт Воеводин о фото авто с Заворотнюк: Это она, и болезнь протекает как у Фриске

В 2019 году впервые стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз был неутешительным - онкология, и хоть точный диагноз общественности неизвестен, по мнению большинства речь идет о глиобластоме - раке головного мозга. Об этом сообщает Woman.ru.

За все время своей болезни актриса практически не появлялась на публичных мероприятиях, не общалась с поклонниками и журналистами. Поэтому точными данными, что за болезнь у артистки, никто не владеет.

Поговаривают, что разновидность такого же заболевания была в свое время диагностирована и у другой отечественной звезды - Жанны Фриске. Не так давно появились доказательства этому: в Сеть попали снимки автомобиля с камер дорожного видеонаблюдения, где за рулем сидит Петр Чернышев - муж Заворотнюк. Рядом с ним - полная женщина, смутно напоминающая Анастасию.

Кто на самом деле полусидит с фигуристом - неизвестно: фото плохого качества и в черно-белом цвете. В то же время большинство читателей соцсетей увидели в женщине Заворотнюк. Более того, сравнили ее и Жанну Фриске в прогрессирующей стадии ее болезни.

За определение личности в автомобиле взялся даже один из физиогномистов - Олег Воеводин. По его мнению, женщина на фото - именно Заворотнюк. Убедиться в этом ему помогли некоторые черты лица, которые никогда не меняются, вплоть до самой смерти, а также длина шеи и рисунок вен на ушах.

«Это 100% она. Обратите внимание на линию роста волос по височной области. Она ровно такая же, как у Анастасии на ранних фото. Волосы буквой М, та же форма лица, подбородок — все сохранено. Изменился овал лица, но это произошло на фоне лечения. Вспомните фото Жанны Фриске. Насколько мы знаем, артистка страдала той же болезнью. И мы видели аналогичные изменения внешности... В том, что это Анастасия, к сожалению, нет сомнений», — отметил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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