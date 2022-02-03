«Многие артисты врастают в стул попой»: Звезда «Склифосовского» Аверин раскритиковал коллег за непрофессионализм

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Знаменитый российский актер Максим Аверин, звезда сериала «Склифосовский», многое переосмыслил в жизни, в том числе что касается своей профессии. Все-таки, необходимо разделение. Он и сам раньше считал театр своим домом. Теперь уже думает, что это именно профессия.
«Многие артисты врастают в стул попой, они театр домом считают. Нет, театр - это профессия, которая требует полной отдачи. Я ругаю службы, которые сейчас все постоянно сидят в телефоне и при этом еще и пытаются работать, — это же кошмар!», - восклицает Максим Аверин.
Артисту сложно представить себе хирурга, который работает за операционным столом и при этом еще и пишет сообщения на телефоне.
Безусловно, времена изменились, и актеры начали по-другому относиться к своей профессии, признал Аверин в своем интервью газете «Аргументы и Факты».
Но если ты любишь то, чем занимаешься, то это «круто». Профессия платит тебе взаимностью, и ты еще и деньги получаешь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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