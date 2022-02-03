Марк Варшавер назвал обвинения Александры Захаровой «домыслами тяжелобольного человека»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер дал большое и пространное интервью репортёрам онлайн издания Popcake, в котором он обвинил в предательстве актрису Александру Захарову. Такую оценку главный режиссёр популярного московского театра высказал после её заявления о том, что он никогда не был другом её отца — прежнего художественного руководителя этого театра Марка Захарова.

Марк Варшавер призвал артистку Александру Захарову вспомнить о том, как он всегда выступал её защитником в стенах «Ленкома». Как теперь утверждает нынешний директор театра, дочь гениального режиссёра Марка Захарова полностью потеряла всякое право даже носить фамилию своего знаменитого отца. Это мнение возникло у Марка Варшавера после всех ложных слов Захаровой, высказанных в его адрес.

«Сейчас многие люди в Москве, России, и во всём мире слышали это безумие и безобразие. Ведь всё это — домыслы тяжелобольного человека про якобы мои оффшоры с миллиардами долларов, про то, что Марк Анатольевич при жизни никогда не водил дружбы со мной. Я расцениваю это, как колоссальное предательство со стороны Александры Захаровой. Мне всадила нож в спину человек, которого я считал своим родственником», — говорит полный возмущения Марк Варшавер.

Директор «Ленкома» одновременно сообщил, как Захарова ходила уговаривать «всех возможных руководителей», чтобы выгнали его из театра.

«К ней и так относятся неуважительно, а сейчас своими поступками, этим приходом к Караулову, этой грязной ложью, отношением к молодым артистам, к тем, кто вводит во вторые составы, ситуация только усугубляется», — резюмировал Варшавер.

Ранее СМИ писали о том, что Следственный комитет (СК) РФ завершил проверку по госзакупкам в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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